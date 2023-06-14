Глава ФЗНЦ Максим Шугалей призвал «не упустить» российскую молодежь

Коммуникация с российской молодежью должна быть усилена. Такое мнение высказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалей.
Как отметил социолог в беседе с iReactor, самое главное — не терять детей. В качестве примера он привел ситуацию с детьми героев СВО, желающих снять фильм или написать книгу на эту тему. Однако за неимением средств никто из них за это не берется.
Шугалей обратил внимание, что в таких книгах важен не художественный смысл, а правда, которую могут рассказать их авторы. И подобные работы следует распространять, в том числе — в школьных библиотеках.
«Мы вот часть (молодежи. — Прим. ред.) упустили и получили то, что получили. Вот спросите школьников старших классов в Москве и Санкт-Петербурге. Они живут своей жизнью, для них спецоперации нет», — отметил он.
Собеседник издания добавил, что через год, два или три эти школьники войдут во взрослую жизнь, и им будет необходимо «включаться» в происходящее. И если не сделать этого сейчас — то такая возможность может больше не предоставиться.