Европейский союз временно прекратил дипломатическое сотрудничество высокого уровня и финансовую поддержку Косово из-за неспособности властей частично признанной республики обеспечить урегулирование конфликта в сербских анклавах. Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает агентство ТАСС.
«Премьер-министр Косово Альбин Курти провалил попытки деэскалации в Косово, к которым неоднократно призывал ЕС. В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия с Косово», — сказал он.
Чиновник уточнил, что данные меры не являются санкциями. Ограничения вводятся на основании конкретных юридических механизмов, согласованных всеми членами Евросоюза.
По его словам, страны ЕС направили в сторону Сербии и Косово четкое требование по обеспечению урегулирования существующего конфликта.
«Мы четко объявили, что будут последствия, в случае отсутствия результата. Мы видим, что деэскалации нет, поэтому мы приняли данные меры», — констатировал политик.
В то же время страны-члены Евросоюза продолжат консультации и будут «пристально отслеживать действия Сербии и ее усилия по деэскалации», резюмировал Стано.
Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова в беседе с «Политикой Сегодня» заметила, что мировое сообщество пытается урегулировать косовский конфликт уже на протяжении нескольких десятилетий, начиная с 2000 года после бомбежек Югославии.
«Казалось бы, сегодня они [Сербия и Косово — прим. ред.] просто находятся в полушаге от решения этого вопроса. Сербия постоянно во всем переговорном процессе шла на уступки. На сегодняшний день она выдвигает только одно требование — создание сообщества сербских общин в Косово и Метохии. Но Альбин Курти считает, что Косово настолько близко подошло к независимости, что выполнять сербские требования им абсолютно не нужно», — объяснила эксперт.
Собеседница издания подчеркнула, что косовское руководство рассматривает только силовое решение сложившейся проблемы. Именно поэтому полиция частично признанного государства вторглась на север Косово, где преимущественно проживает сербское население. Более того, были проведены нелегитимные выборы, в ходе которых победили албанские представители.
«Когда Европа поняла, что все их дипломатические усилия пропадают только потому, что Курти не хочет выполнять ни одного требования сербов, она решила надавить и на него. <…> Давление идет и на сербскую, и на албанскую сторону. Хотя сегодня в эскалации виноваты, прежде всего, албанцы», — полагает эксперт по Балканам.
По мнению Гуськовой, реакция Европы на происходящие процессы вокруг Косово полностью зависит от решения американских властей. Она уточнила, что США заинтересованы в признании независимости Косово, поскольку это позволит им беспрепятственно обеспечивать работу военной базы Кэмп-Бондстил, размещенную в регионе.
«Мы на примере других конфликтов прекрасно понимаем, что сегодня Евросоюз своей головой не думает. Проект независимого Косово – проект Соединенных Штатов Америки. <…> Евросоюз, при том руководстве и тех министерствах, которые существуют сегодня, будет выполнять все, что ему говорит Вашингтон», — резюмировала она.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Европейский союз и НАТО пытаются навязать Сербии «независимость» Косово.