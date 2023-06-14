«Своей головой не думает». Почему Евросоюз приостановил финансирование Косово

Собеседница издания подчеркнула, что косовское руководство рассматривает только силовое решение сложившейся проблемы. Именно поэтому полиция частично признанного государства вторглась на север Косово, где преимущественно проживает сербское население. Более того, были проведены нелегитимные выборы, в ходе которых победили албанские представители.