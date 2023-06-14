Власти Пакистана собираются продолжить закупки российской нефти

Власти Пакистана закупили у России 100 тысяч тонн нефти и не собираются на этом останавливаться. Об этом заявил министр нефти страны Мусадик Малик, сообщает ТАСС.
По словам Малика, Исламабад с дисконтом купил у Москвы черное золото марки Urals в объеме 100 тысяч тонн. Этот показатель стал максимальным за 75 лет. Пакистан планирует и дальше продолжать партнерство с Россией в нефтяной сфере и закупках сырья. Пакистанские власти хотят удовлетворить треть потребностей своей страны в черном золоте благодаря российскому энергоресурсу, подчеркнул министр.
Малик не стал предавать огласке цену на российскую нефть для Пакистана, так как это конфиденциальная информация, однако подчеркнул, что стоимость очень выгодная.