Власти Пакистана собираются продолжить закупки российской нефти

По словам Малика, Исламабад с дисконтом купил у Москвы черное золото марки Urals в объеме 100 тысяч тонн. Этот показатель стал максимальным за 75 лет. Пакистан планирует и дальше продолжать партнерство с Россией в нефтяной сфере и закупках сырья. Пакистанские власти хотят удовлетворить треть потребностей своей страны в черном золоте благодаря российскому энергоресурсу, подчеркнул министр.