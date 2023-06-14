По мере появления новых «откровений» по поводу виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» все очевиднее становится факт причастности к инциденту США. Военный обозреватель Сергей Колясников полагает, что Вашингтон в попытках отвести подозрения решил нагрузить Украину «геополитическими глухарями» и уже готовится ее «слить».
В материале для Telegram-канала «Специально для RT» блогер напомнил, что среди публикаций зарубежных изданий упоминаются различные версии, которые связаны приблизительно одной и той же мыслью: подготовкой диверсии руководил Киев, в то время как Вашингтон предостерегал правящую верхушку Украины от подобных действий.
«Слеза умиления пробежала по небритой щеке: ох уж эта доброта США! — сыронизировал Колясников. — Осознав, куда клонят белые американские господа, Главное управление разведки Украины яростно взвизгнуло со страниц The Wall Street Journal отрицанием любого участия Киева в атаке на "Северные потоки"».
Впрочем, как продолжил обозреватель, президент России Владимир Путин первоначально поддержал версию, согласно которой организаторами диверсии являются американские спецслужбы. Колясников также считает, что это наиболее очевидный вариант.
Свидетельством тому — и заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Белый дом «счастлив» в связи с превращением «СП» в «груду металла на дне моря», и публичные обещания президента США Джозефа Байдена разрушить газопровод, обратил внимание блогер.
«В ноябре 2022 года [официальный представитель Кремля — прим. ред.] Мария Захарова открыто задала вопрос, отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами It's done ("Дело сделано")», — напомнил обозреватель.
Ранее немецкая газета Die Zeit выдвинула очередную версию «расследования»: виновными в подрыве «Северных потоков» авторы назвали некую группу из шести спецназовцев, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.
Политолог Александр Сосновский разрушил это предположение «простым техническим казусом». Подробнее — в материале «Политики Сегодня».