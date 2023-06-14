Обозреватель Колясников: США готовятся «слить» Украину в деле о взрывах на «СП»

В материале для Telegram-канала «Специально для RT» блогер напомнил, что среди публикаций зарубежных изданий упоминаются различные версии, которые связаны приблизительно одной и той же мыслью: подготовкой диверсии руководил Киев, в то время как Вашингтон предостерегал правящую верхушку Украины от подобных действий.