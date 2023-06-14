Алиханов назвал сумму ущерба Калининградской области после запрета транзита через Литву

Ущерб Калининградской области после ограничения транзита через Литву достигает от 900 до 980 млн рублей в месяц. Такую сумму назвал РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов на полях ПМЭФ-2023.
Петербургский международный экономический форум проходит в этом году 14-17 июня. Это мероприятие — одно из самых значимых экономических событий в мире.
Запрет на перевозки через Литву вступили в силу 18 июня 2022 года. В итоге через литовскую территорию стал невозможен транзит железнодорожным путем угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий.