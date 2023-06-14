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Алиханов назвал сумму ущерба Калининградской области после запрета транзита через Литву

Экономика
Алиханов назвал сумму ущерба Калининградской области после запрета транзита через Литву

Ущерб Калининградской области после ограничения транзита через Литву достигает от 900 до 980 млн рублей в месяц. Такую сумму назвал РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов на полях ПМЭФ-2023.

Петербургский международный экономический форум проходит в этом году 14-17 июня. Это мероприятие — одно из самых значимых экономических событий в мире.

Запрет на перевозки через Литву вступили в силу 18 июня 2022 года. В итоге через литовскую территорию стал невозможен транзит железнодорожным путем угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий.

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