«Нежизнеспособный огрызок». Кедми предсказал печальное будущее Украины

Украина за все свое тридцатилетнее существование отдельно от России так и не стала независимым государством, и едва ли те ее территории, которые в конце концов не окажутся под контролем Москвы, смогут функционировать самостоятельно.
Такое мнение, рассуждая в интервью РИА Новости о том, каким будет мир после завершения специальной военной операции, высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.
«Я не знаю, сможет ли то, что останется от украинской территории не под российской властью, функционировать как независимое государство. За 30 лет существования Украина никогда таковым не была. Украина, которая была самая развитая в экономическом отношении из республик Советского Союза, за 30 лет деградировала до полной потери своего экономического и людского капитала. На территории, которая сегодня под бандеровской властью, проживает чуть больше 20 миллионов человек», – напомнил Кедми.
А после успешного развития российской СВО, численность населения на тех украинских территориях, которые ВС РФ не станут занимать, не превысит 10 миллионов человек. К тому же там не останется никакой промышленной базы, считает эксперт.
«Это будет такой же нежизнеспособный огрызок, как балтийские государства, в которых нет ни промышленности, ни сельского хозяйства. Они все живут на дотациях Запада, даже Польша. Без дотаций Запада польская экономика недееспособна, как и все государства восточной Европы, за исключением Чехии», – добавил Яков Кедми.
Заключение мира, по словам эксперта, будет возможно только на тех условиях, которые в декабре 2021 года озвучил российский президент Владимир Путин. Речь идет о возвращении западного военного блока НАТО в границы 1998 года, устранение с территории европейских государств американского ядерного тактического оружия и отказ от размещения иностранных войск на территории других государств, даже если это союзники по Североатлантическому альянсу.
Поэтому Россию не устроит переход ряда украинских областей в состав ппретендующих на них западных соседей Украины, ведь те являются членами НАТО, отметил также Кедми.