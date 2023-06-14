«Нежизнеспособный огрызок». Кедми предсказал печальное будущее Украины

Заключение мира, по словам эксперта, будет возможно только на тех условиях, которые в декабре 2021 года озвучил российский президент Владимир Путин. Речь идет о возвращении западного военного блока НАТО в границы 1998 года, устранение с территории европейских государств американского ядерного тактического оружия и отказ от размещения иностранных войск на территории других государств, даже если это союзники по Североатлантическому альянсу.