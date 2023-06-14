Корнилов: у Ефремова осталось слишком мало здоровья, чтобы кровью искупить вину в зоне СВО

Актера Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП, не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья. Об этом заявил друг артиста, актер и сценарист Иван Охлобыстин. Как сообщил «Политике Сегодня» политолог Владимир Корнилов, в зону проведения спецоперации сегодня можно допускать далеко не всех.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, что сам Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий — в обмен на амнистию. Однако из-за плохого состояния здоровья и преклонного возраста ему в этом отказали. По словам Охлобыстина, сегодня Михаил Ефремов — это «больной, пожилой человек, да еще с такой трагедией, ломаный-изломанный».
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» политический эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, по статье Уголовного кодекса РФ, по которой был осужден Ефремов, людей в зону СВО вообще-то берут.
«Понятно, что при призыве человека добровольцем в армию РФ должны учитываться многие факторы — это и возраст, и его физические кондиции, и здоровье. Ведь в зону спецоперации сегодня можно допускать далеко не всех. В принципе, по статье Уголовного кодекса РФ, по которой был осужден Ефремов, людей в зону СВО берут, и они искупают свою вину кровью. Но берут-то все равно людей здоровых, крепких, которые способны держать в руках оружие. Способен ли еще на это Михаил Ефремов? Честно говоря, сказать трудно», — отметил Корнилов.
Также политолог напомнил: сегодня в зону спецоперации регулярно приезжают многие известные в России личности, а некоторые даже выступают там с концертами или творческими встречами.
«Многие актеры и певцы сегодня стараются принести своей стране пользу, выступая перед нашими военными. Думаю, что и Михаил Ефремов мог бы успешно развлекать публику на фронте, у него в этом плане богатый опыт. Правда, он вполне мог растерять часть своих творческих способностей, сидя в колонии, — отметил аналитик. — В конце концов, право искупить свою вину перед родиной имеет любой человек. Но, видимо, у замечательного актера Ефремова, как любителя покутить, осталось для этого слишком мало физического здоровья».
Напомним, осенью 2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, устроенном им в центре Москвы на Кутузовском проспекте. Суд приговорил артиста к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд сократил срок на полгода. Также, по решению суда, Михаил Ефремов должен заплатить 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП шофера Сергея Захарова.