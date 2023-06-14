Корнилов: у Ефремова осталось слишком мало здоровья, чтобы кровью искупить вину в зоне СВО

В интервью YouTube-каналу Metametrica актер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, что сам Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий — в обмен на амнистию. Однако из-за плохого состояния здоровья и преклонного возраста ему в этом отказали. По словам Охлобыстина, сегодня Михаил Ефремов — это «больной, пожилой человек, да еще с такой трагедией, ломаный-изломанный».