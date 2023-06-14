Захарова заверила в рассмотрении запроса США на доступ к задержанному в России Гершковичу

Россия изучит запрос США о консульском доступе к журналисту издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, арестованному в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат в беседе с РИА Новости отметила, что вопрос задержания Гершковича регулируется в соответствии со сложностями в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
«Когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита к Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен», — объяснила Захарова.
Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Корреспондента подозревают в шпионаже.