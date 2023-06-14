«Разнести эту школу». Симоньян сравнила теракт в Беслане с обороной Белгорода

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире федерального ТВ напомнила о теракте в Беслане в 2004 году, в результате которого погибло свыше 300 человек, и заявила, что захваченную террористами школу в Северной Осетии правильнее было «взорвать».
Фраза прозвучала 2 июня в эфире ток-шоу «Своя Правда». Среди прочего гости студии обсуждали тему обстрелов российских регионов и вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область. Рассуждая о мерах защиты приграничных территорий, политолог Сергей Станкевич предложил «блокировать и выдавливать» террористов, а также арестовывать их.
Дискуссия моментально перешла на повышенные тона. Спикеры допустили, что жилые постройки в регионе могут быть легко разрушены, если попытаться задержать украинские диверсионные группы. Подвести итог полемики по этому вопросу решила Симоньян.
«Я была в Беслане. Я вас уверяю, невозможно себе представить, как их [террористов — прим. ред.] можно было арестовать. Все, что можно было сделать — это просто разнести эту школу, из которой подавляющее число заложников на тот момент, кто мог убежал, а кто-то погиб, и их [террористов] уничтожить», — констатировала Симоньян.
В этой связи журналистка обратилась к оппоненту внутри дискуссии, задав риторический вопрос: как в таком случае можно арестовать террористов без ущерба инфраструктуре и значительных людских потерь?
«Пока ты будешь арестовывать, у тебя погибнут десятки, если не сотни бойцов. <…> Я это видела своими глазами. То есть вы предлагаете нам расфигачить кусок Белгородской области для того, чтобы их [террористов] арестовать?» — удивилась Симоньян.
В ответ на это Станкевич попытался объяснить, что он не предлагал ничего «расфигачивать» и «бомбить на своей территории», а теракт в Беслане, по его оценке, — совершенно «другая история».
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