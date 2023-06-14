В киевские бомбоубежища закупили барабаны за 900 тысяч гривен

Власти Киева провели закупку оборудования для бомбоубежищ. Там установят барабаны за 900 тыс. гривен, что примерно равно 2 млн рублей.
Закупка была произведена управлением образования Днепровской районной администрации. В документации сообщается, что барабаны появятся в бомбоубежищах украинской столицы «для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог».
Всего чиновники приобрели 306 барабанов, которые выполнены из натуральной кожи. Кроме того, они закупили 153 комплекта молоточков к ним, передает Telegram-канал «Украина.ру».
Ранее жители Киева жаловались, что некоторые бомбоубежища оказались закрыты. Горожане не смогли найти укрытие в них во время воздушных тревог.