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Российские туристы смогут пользоваться картами «Мир» в Мьянме к декабрю 2023 года

Экономика
Российские туристы смогут пользоваться картами «Мир» в Мьянме к декабрю 2023 года

Мьянма запустит в обращения банковские карты «Мир» к декабрю текущего года. Такое заявление сделала главацентрального банка страны Тан Тан Све в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Россия и Мьянма уже подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, в рамках которого оба государства договорились интегрировать платежные системы друг друга в свои финансовые структуры.

Тан Тан Све также отметила, что надеется на увеличение туристических потоков из обеих стран после окончательного внедрения платежных систем.

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