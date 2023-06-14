Российские туристы смогут пользоваться картами «Мир» в Мьянме к декабрю 2023 года

Мьянма запустит в обращения банковские карты «Мир» к декабрю текущего года. Такое заявление сделала главацентрального банка страны Тан Тан Све в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.
Россия и Мьянма уже подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, в рамках которого оба государства договорились интегрировать платежные системы друг друга в свои финансовые структуры.
Тан Тан Све также отметила, что надеется на увеличение туристических потоков из обеих стран после окончательного внедрения платежных систем.