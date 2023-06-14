Захарова: Россия готовит ответные меры на закрытие консульств Москвы в Германии

Ранее Берлин принял решение закрыть на своей территории консульства Москвы. Как сообщила Захарова в ходе разговора с журналистами РИА Новости, российская власть готовит ответную реакцию на недружественный выпад ФРГ. По ее словам, шаги Кремля должны быть выверенными и тщательно продуманными.