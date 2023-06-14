Захарова: Россия готовит ответные меры на закрытие консульств Москвы в Германии

Официальная Москва в настоящий момент разрабатывает ответные меры на антироссийскую выходку Берлина. Соответствующие сведения озвучила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Ранее Берлин принял решение закрыть на своей территории консульства Москвы. Как сообщила Захарова в ходе разговора с журналистами РИА Новости, российская власть готовит ответную реакцию на недружественный выпад ФРГ. По ее словам, шаги Кремля должны быть выверенными и тщательно продуманными.
Ранее Германия официально признала РФ самой большой угрозой для мира и европейского континента. Об этом стало известно из новой стратегии национальной безопасности ФРГ.