«Лидер преступного режима». На компартию Словакии подали заявление из-за портрета Сталина

Словацкая некоммерческая организация Post Bellum SK подала✱ заявление в полицию на коммунистическую партию из-за демонстрации портретов вождя СССР Иосифа Сталина и президента Чехословакии Клемента Готвальда.
«Недопустимо, чтобы в стране, которая избавилась от тоталитаризма более тридцати лет назад, где действует закон об аморальности и незаконности коммунистической системы и запрещена пропаганда групп, подавляющих права и свободы человека, выставлялись портреты массовых убийц и лидеров преступных режимов на мероприятиях политических партий», — говорится в их обращении.
Представители объединения также призвали отказаться от двойных стандартов в отношении коммунизма и фашизма. Они уточнили, что с последователями идей Сталина необходимо бороться также как и с последователями предводителя нацисткой Германии Адольфа Гитлера.
Уточним, что 20 мая 2023 года в городе Банска-Бистрица прошел десятый съезд Коммунистической партии Словакии. Согласно данным из открытых источников, во время мероприятия на сцене были вывешены портреты советских политических лидеров.
«Выставка портретов высших представителей преступных коммунистических режимов Чехословакии и СССР и их распространение в графической форме в социальных сетях и средствах массовой информации соответствовала фактам преступления», — резюмировала руководитель проекта Сандра Половкова.
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