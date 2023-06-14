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Члены "Единой России" выдвинули Воробьева на выборы губернатора Подмосковья

Политика
Члены «Единой России» выдвинули Воробьева на выборы губернатора Подмосковья

Нынешний губернатор Подмосковья Андрей Воробьев примет участие в гонке за пост руководителя области. Бороться за это кресло чиновник будет как представитель партии «Единая Россия».

Как сообщили журналисты РИА Новости, за то, чтобы госслужащий участвовал в выборах в качестве кандидата от политсилы, высказались 380 членов Московского горотделения ЕР из 388 участвовавших в голосовании депутатов.

Напомним, что избираться новый глава Подмосковья будет 10 сентября. В эту дату в стране состоится Единый день голосования.

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