Члены «Единой России» выдвинули Воробьева на выборы губернатора Подмосковья

Нынешний губернатор Подмосковья Андрей Воробьев примет участие в гонке за пост руководителя области. Бороться за это кресло чиновник будет как представитель партии «Единая Россия».
Как сообщили журналисты РИА Новости, за то, чтобы госслужащий участвовал в выборах в качестве кандидата от политсилы, высказались 380 членов Московского горотделения ЕР из 388 участвовавших в голосовании депутатов.
Напомним, что избираться новый глава Подмосковья будет 10 сентября. В эту дату в стране состоится Единый день голосования.