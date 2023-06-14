«Казачок» Вашингтона. Как Макрон просился на саммит БРИКС

По данным французской прессы, президент Эмманюэль Макрон буквально напрашивается на ближайший саммит БРИКС – организации, в которую входят Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка. По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, у французского лидера практически нет шансов попасть на этот форум.
Как сообщил французский портал L’Opinion, ссылаясь на источник в Елисейском дворце, Макрон собирается присутствовать на августовском саммите БРИКС в ЮАР. Президент Франции запросил у главы Южноафриканской республики Сирила Рамафосы разрешения приехать. До этого ни один глава западного государства на саммите БРИКС никогда не присутствовал.
Французские политологи гадают, зачем Макрону понадобилось проситься на встречу лидеров объединения, которое намерено конкурировать с «мировым порядком, основанным на правилах». Ведь Франция прекрасно вписана в этот мировой порядок, и считается одной из самых значимых стран Запада.
По мнению аналитиков, причин интересоваться БРИКС у Макрона как минимум несколько, начиная с элементарного желания «держать нос по ветру». Ведь БРИКС объединяет страны, представляющие почти половину населения планеты, и очень большую часть ее экономики. К тому же организация имеет явную тенденцию к расширению — недавно заявку на вступление в нее подала Саудовская Аравия.
Кроме того, в рамках БРИКС создан Новый банк развития, в распоряжении которого сотни миллиардов долларов, а также право конкурировать с МВФ. Важно и то, что речь на саммите пойдет и о введении общей валюты БРИКС, которая призвана бросить вызов доллару. Введение этой валюты подразумевает создание единого Центробанка стран-членов объединения.
Экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак убежден, что Макрон вполне может выполнить в ЮАР роль «засланного казачка» Вашингтона.
«Он [Макрон] хочет попиариться в приличной компании. При этом он почему-то уверен, что он — большой миротворец, и от него реально что-то зависит. Кроме того, Макрон вполне готов выполнить роль "засланного казачка" Вашингтона — проникнуть в центр обсуждения перспектив новой структуры, и, вполне возможно, попытаться направить дискуссию лидеров по несколько иному направлению. А также попытаться внедрить в "корневую систему" БРИКС некоторые идеи, оформленные в интересах Вашингтона», — отметил аналитик.
Дудчак напомнил о неудачном, с точки зрения Запада, апрельском визите Макрона в КНР, где он пытался указать Пекину, как ему нужно себя вести в условиях украинского конфликта.
«Макрон ведет себя, как лидер некогда великой Франции, но беда в том, что пик величия этой страны давно остался позади. Поэтому его лидерские замашки вызывают у стран "глобального Юга" скорее раздражение, нежели уважение», — отметил аналитик.
В конечном счете, последнее слово в этом вопросе остается за африканскими лидерами, но видимых причин для присутствия Макрона на саммите явно нет, продолжил Дудчак.
«У большинства стран континента заинтересованность в его присутствии на саммите БРИКС практически нулевая. Что он может посоветовать или предложить странам Африки, если лично он, да и сама Франция, сегодня мало что решают в современном мире? Макрон — явно не тот лидер, который способен оказывать какое-то влияние на мировые процессы, грош цена его словам, если они не совпадают с мнением США. При этом он имеет обыкновение еще и регулярно менять свою точку зрения по важнейшим мировым вопросам» — отметил эксперт.
По мнению Дудчака, Россия также не заинтересована в участии Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС.
«В Москве очень хорошо помнят историю, когда он тайно пригласил на свой конфиденциальный разговор с Путиным несколько французских журналистов. А детальная расшифровка этой беседы потом появилась во французской прессе. Он не только проявил максимальное неуважение к президенту РФ, но и спровоцировал "слив" в СМИ многих вещей, которые не должны были быть обнародованы», — считает эксперт.
Ранее стало известно, что помимо Саудовской Аравии, официальную заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Об этом сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Он отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией.