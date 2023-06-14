«Казачок» Вашингтона. Как Макрон просился на саммит БРИКС

По мнению аналитиков, причин интересоваться БРИКС у Макрона как минимум несколько, начиная с элементарного желания «держать нос по ветру». Ведь БРИКС объединяет страны, представляющие почти половину населения планеты, и очень большую часть ее экономики. К тому же организация имеет явную тенденцию к расширению — недавно заявку на вступление в нее подала Саудовская Аравия.