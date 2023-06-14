Россиянам рассказали, как добраться до Черного моря всего за 500 рублей

Россиянам рассказали о бюджетном способе, который позволит добраться до побережья Черного моря всего за 500 рублей.
Для этого путешественникам необходимо отправиться на отдых из Краснодара. Затем оттуда на электричке им следует добираться до конечного пункта. Однако онлайн-покупка билетов невозможна. Их продают в кассах вокзала и прямо в поезде.
Стоимость билета не превышает 500 рублей. Именно в такую цену выйдет отправление из Краснодара до Туапсе обычной пригородной электричкой, передает издание «Блокнот».
Стоимость проезда на автобусе будет выше. Кроме того, есть вероятность, что транспорт встанет в пробку.