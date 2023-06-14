Путин проведет переговоры с африканской делегацией по Украине 17 июня

Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с членами африканской делегации по поводу дипломатического разрешения украинского кризиса. Такой информацией поделился помощник политика Юрий Ушаков.
Представители семи стран Африки прибудут в Санкт-Петербург 17 июня. В этот же день они встретятся с главой российского государства для обсуждения мирных предложений по Украине. Соответствующие сведения Ушаков озвучил 14 июня.
Известно, что 16 июня африканская делегация также посетит Украину. Там у политиков запланированы переговоры с киевским режимом.