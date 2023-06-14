В частности, Лондон или Вашингтон не только одобряют вылазки украинских диверсантов на российскую территорию, но и позволяют генералам ВСУ задействовать в этих рейдах британских и американских наемников. Польша же отличилась тем, что отправила на прорыв российских рубежей своих военнослужащих, переодетых в украинскую военную форму, чем сама внесла себя в списки первоначальных целей удара для ВС РФ.