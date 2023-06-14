«Бундестагу не уцелеть». Сатановский рассказал, чем должен завершиться конфликт РФ и Запада

России, если она не хочет, чтобы нынешний конфликт затянулся на долгие годы, придется рано или поздно принять решение о нанесении удара по настоящим инициаторам открытой войны Запада против РФ.
Уверенность в этом в разговоре с журналистами высказал президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.
По словам эксперта, западные спонсоры Украины – Польша, Великобритания, Соединенные Штаты и другие – своими действиями фактически не оставляют России выбора, вынуждая ее на ответный удар.
В частности, Лондон или Вашингтон не только одобряют вылазки украинских диверсантов на российскую территорию, но и позволяют генералам ВСУ задействовать в этих рейдах британских и американских наемников. Польша же отличилась тем, что отправила на прорыв российских рубежей своих военнослужащих, переодетых в украинскую военную форму, чем сама внесла себя в списки первоначальных целей удара для ВС РФ.
Российская сторона скрупулезно фиксирует и доказывает факты иностранного вторжения на свою территорию, которые дают Москве право в любой момент объявить войну причастным странам и нанести по ним серию упреждающих ударов, подчеркивает Сатановский.
И рано или поздно, по его словам, России придется прибегнуть к этой мере, внеся в список первоочередных целей и Германию, которая не только снабжает киевский режим вооружениями, но и угрожает российскому народу тотальной войной.
«Как и зачем идут удары по территории РФ террористических групп, рейдовых команд с территории Украины, в том числе оснащенных западным оружием и укомплектованных западной техникой и наемниками? У нас уже были и поляки, и британцы, и американцы. Это уже было четко зафиксировано. Поэтому если что, то как минимум Польша, Великобритания и США должны будут получить оборотку и достаточно серьезную, если уж говорить о логике войны и о справедливом ее завершении», – подчеркнул Сатановский.
А бундестаг в этой ситуации, по словам эксперта, вообще не должен уцелеть. После всего, что в последнее время наговорил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, после передачи ВСУ «Леопардов» и другого оружия, на месте бундестага должен остаться ровный оплавленный пустырь.
«Это будет самое справедливое и логичное завершение СВО, то есть войны со всем коллективным Западом», – считает политолог.
Если же такой удар со стороны России по территории своего главного врага нанесен не будет, война может продлиться десятилетия. И все это время всевозможные интернациональные диверсионные бригады под флагами выдуманных террористических группировок и в форме ВСУ будут ежедневно атаковать российские границы на американских БМП, предупредил Сатановский в заключение.