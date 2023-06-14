Sputnik International: Вашингтон потерпел фиаско в попытках подорвать ШОС и БРИКС изнутри

По мнению Эскобара, слив данных об этой встрече произошел не просто так. Соединенные Штаты хотят показать, что они ведут переговоры с КНР по международной безопасности. Вот только такой лжи вряд ли кто-то поверит, написал автор в статье, которую пересказала «Экономика сегодня».