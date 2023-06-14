Руководство Соединенных Штатов в своем противостоянии с Москвой не гнушается даже самой откровенной лжи. Вот только коварный замысел Белого дома обречен на провал, написал журналист Пепе Эскобар в материале для Sputnik International.
Не так давно в Сети появились сведения о том, что в Сингапуре состоялись секретные переговоры руководителей разведок 24 стран. В них принимали участие чиновники из Вашингтона, Пекина и Нью-Дели.
По мнению Эскобара, слив данных об этой встрече произошел не просто так. Соединенные Штаты хотят показать, что они ведут переговоры с КНР по международной безопасности. Вот только такой лжи вряд ли кто-то поверит, написал автор в статье, которую пересказала «Экономика сегодня».
«Классическая стратегия "Разделяй и властвуй"; попытки подорвать БРИКС изнутри с помощью операций PR и огромной 5-й бригады. Если все пойдет не так – попытки цветной революции и смены режима», — отметил аналитик.
Ранее Пекин в очередной раз призвал Белый дом не вмешиваться во внутренние дела КНР. С такой просьбой выступил руководитель китайского МИД Цинь Ган.