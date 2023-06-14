«Белорусское сопротивление». Корнилов рассказал о возможной попытке перерезать кабельную связь Запада

14 июня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с новыми громкими заявлениями по поводу возможного ответа России на подрыв газопроводов «Северный поток». Как сообщил «Политике Сегодня» политолог Владимир Корнилов, сегодня России не оставляют особого выбора, и «пора начинать действовать».
«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве газопроводов "Северный поток", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», — заявил в соцсетях Дмитрий Медведев.
Кроме того, зампред Совбеза РФ напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания «демилитаризованной зоны» в целях безопасности нашей страны.
«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия, такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404" — указал Медведев.
Напомним, мощные взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года — на двух трубах СП-1 и одной трубе СП-2 обнаружили утечки. Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов якобы «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к теракту опровергли.
Сейчас расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД РФ заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию инцидента.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» политический аналитик, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, Россия обязательно должна ответить на подрыв своих газопроводов, но не напрямую.
«Думаю, у России давно нет никаких моральных ограничений в отношении коллективного Запада — после того, как он фактически объявил нам войну. Правда, до сих пор остались определенные юридические ограничения для совершения таких операций. И Дмитрий Медведев, сам будучи юристом, это прекрасно понимает. Но, с другой стороны, у наших противников тоже была масса юридических ограничений для проведения терактов на тех же "Северных потоках". Но это их совершенно не останавливает перед совершением диверсий, актов саботажа, террористических актов. И даже — перед фактическим ведением боевых действий на территории России, которые влекут за собой убийства наших военнослужащих и мирных граждан» — пояснил Корнилов.
По мнению аналитика, рано или поздно России придется «симметрично отвечать» на подобные враждебные действия.
«Возможно, мы будем отвечать не напрямую. В конце концов, перерезать оптоволоконные кабели международной связи могут и "проукраинские спецгруппы", и "прошотландские партизаны", и даже "активисты белорусского сопротивления польской оккупации". В этом смысле может быть много "заинтересованных сторон" для подрыва международных кабелей», — считает Корнилов.
Политолог признает, что обрыв международных оптоволоконных кабелей может привести к обрушению финансовых рынков в Европе и США, а также к разрыву связи между властями стран коллективного Запада.
«Если перерезать Трансатлантический кабель, то можно в первую очередь обрушить экономику Британии. Потеряв связь с США, лондонская биржа мгновенно обрушится, и это отразится на всей мировой экономике. Но, простите, ведь "адские" экономические санкции против России на ней отразились ничуть не меньше. По большому счету, нам просто не оставляют особого выбора — либо "подставить вторую щеку", либо начать действовать решительно», — заключил Владимир Корнилов.
Напомним, в октябре 2022 года член Европарламента от Греции Ева Кайли обратилась к главе МИД Евросоюза Жозепу Боррелю по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры после подрыва «СП». Кайли поинтересовалась, какие меры принимаются Западом для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном. Парламентарий отметила, что кабели обеспечивают передачу огромных объемов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на 10 трлн долларов в день.