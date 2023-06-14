«Белорусское сопротивление». Корнилов рассказал о возможной попытке перерезать кабельную связь Запада

Напомним, в октябре 2022 года член Европарламента от Греции Ева Кайли обратилась к главе МИД Евросоюза Жозепу Боррелю по поводу безопасности критически важной подводной инфраструктуры после подрыва «СП». Кайли поинтересовалась, какие меры принимаются Западом для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном. Парламентарий отметила, что кабели обеспечивают передачу огромных объемов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на 10 трлн долларов в день.