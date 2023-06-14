Политолог Лукьянов: идея США реформировать СБ ООН обречена на провал из-за России и Китая

Соединенным Штатам не удастся реформировать Совет Безопасности ООН, включив его состав новых членов. Воспрепятствовать такому сценарию захотят Россия и Китай, подчеркнул политолог Федор Лукьянов.
По словам эксперта, при помощи расширения СБ Вашингтон пытается ответить на критику со стороны развивающихся стран. Впрочем, такой «косметический» метод не помог бы США решить проблему. Кроме того, неминуемы споры о кандидатах на членство в Совбезе, рассказал политолог «Ленте.ру».
«Вот если бы в нулевые годы, например, США или другие постоянные члены Совбеза предложили схему с расширением, но без права вето, то да, возможно, тогда это было бы встречено с интересом. Сейчас, мне кажется, этот момент давно прошел», — добавил Лукьянов.
Напомним, что постоянными членами СБ ООН в настоящее время являются пять стран. Речь идет о России, США, Китае, Франции и Британии.