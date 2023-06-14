Политолог Лукьянов: идея США реформировать СБ ООН обречена на провал из-за России и Китая

По словам эксперта, при помощи расширения СБ Вашингтон пытается ответить на критику со стороны развивающихся стран. Впрочем, такой «косметический» метод не помог бы США решить проблему. Кроме того, неминуемы споры о кандидатах на членство в Совбезе, рассказал политолог «Ленте.ру».