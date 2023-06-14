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Пушилин заявил, что ВС РФ контролируют ситуацию на Марьинском и Южно-Донецком направлениях

Армия
Пушилин заявил, что ВС РФ контролируют ситуацию на Марьинском и Южно-Донецком направлениях

Вооруженные силы РФ полностью контролируют ситуацию в районе Марьинки, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, хотя обстановка на Южно-Донецком направлении стабильная, недооценивать контрнаступление ВСУ не следует.

«Мы видим, что даже на одном из самых сложных участков, Южно-Донецком, как бы противник ни старался, какое бы количество техники ни задействовал, личного состава, продвинуться на серьезные расстояния не получается», — сказал политик в комментарии ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинские войска понесли серьезные потери в попытках прорвать оборону ВС РФ. В частности, было уничтожено свыше 160 танков ВСУ.

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