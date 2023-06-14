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«Не надо ничего покупать на "Авито"»: Пригожин призвал вступать в ЧВК «Вагнер» и бесплатно получать награды

Общество
«Не надо ничего покупать на «Авито»»: Пригожин призвал вступать в ЧВК «Вагнер» и бесплатно получать награды

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал новость о том, что на сервисе «Авито» появились объявления о продаже медалей ЧВК «Вагнер». Он рассказал, как получить награды формирования бесплатно.

Медали «оркестра» на сервисе объявлений оцениваются в 7 тысяч рублей. По словам Пригожина, такая стоимость обусловлена популярностью «музыкантов» в народе.

Глава ЧВК «Вагнер» объяснил, что, вероятно, награды продают семьи погибших бойцов. Так же многие поступают с орденами, выданными за заслуги в Великой Отечественной войне.

«Не надо ничего покупать на «Авито»»: Пригожин призвал вступать в ЧВК «Вагнер» и бесплатно получать награды

Пригожин уточнил, что медали «оркестра» можно получить и бесплатно. Он предложил вступить для этого в ряды «музыкантов».

«Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер". И вы получите все эти медали, если будете воевать отважно. Не надо ничего покупать на "Авито"», — цитирует создателя формирования пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» в рамках СВО зарекомендовала себя эффективнее других подразделений, поскольку в ней нет военной бюрократии, которая не дает продвигаться вперед.

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