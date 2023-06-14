Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь потребовал от Белого дома прекратить попытки ухудшить состояние финансовых институтов.
Речь идет о политике, проводимой американским правительством в ущерб финансовому состоянию на мировой арене.
Международный валютный фонд и Всемирный банк отражают желания стран, являющихся их членами. Они не принадлежат официальному Вашингтону, объяснил Вэньбинь.
Ранее сообщалось, что страны, входящие в состав НАТО, хотят убедить Правительство США ускорить вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом рассказали в материале The New York Times.