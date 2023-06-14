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МИД КНР потребовал от США прекратить попытки ухудшить состояние финансовых институтов

Политика
МИД КНР потребовал от США прекратить попытки ухудшить состояние финансовых институтов

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь потребовал от Белого дома прекратить попытки ухудшить состояние финансовых институтов.

Речь идет о политике, проводимой американским правительством в ущерб финансовому состоянию на мировой арене.

Международный валютный фонд и Всемирный банк отражают желания стран, являющихся их членами. Они не принадлежат официальному Вашингтону, объяснил Вэньбинь.

Ранее сообщалось, что страны, входящие в состав НАТО, хотят убедить Правительство США ускорить вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом рассказали в материале The New York Times.

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