NYT: страны НАТО хотят убедить США ускорить вступление Украины в Альянс

Аналитики издания The New York Times Дэвид Сангер и Стивен Эрлангер заявили, что страны, входящие в состав НАТО, хотят убедить Правительство США во главе с президентом страны Джозефом Байденом ускорить вступление Украины в Североатлантический альянс.
По словам обозревателей, государства намерены по крайней мере определить точные сроки становления Киева участником блока.
«Вопрос о членстве Украины стал «дискуссией, которая отнимает все время» как в Европе, так и внутри администрации Байдена», — объяснили авторы материала.
Напомним, что Дания не встретила поддержки со стороны Польши в вопросе выбора нового генерального секретаря НАТО. Соответствующее заявление сделали в материале The Wall Street Journal.