Рекордный уровень инфляции сохраняется в Финляндии

Годовой уровень инфляции в Финляндии по итогам мая упад с апрельских 7,9% до 6,8%. Но при этом показатель остается на рекордных за последние четыре десятилетия отметках за счет роста кредитных ставок по ипотеке, сообщило статистическое ведомство страны.