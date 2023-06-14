Рекордный уровень инфляции сохраняется в Финляндии

Годовой уровень инфляции в Финляндии по итогам мая упад с апрельских 7,9% до 6,8%. Но при этом показатель остается на рекордных за последние четыре десятилетия отметках за счет роста кредитных ставок по ипотеке, сообщило статистическое ведомство страны.
В последний месяц весны потребительские цены увеличились больше всего за счет повышения средней процентной ставки по жилищным кредитам. Последний раз они росли в Финляндии так быстро в октябре 1983 года.
Согласно предварительным оценкам Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), степень инфляции в еврозоне составила в тот же период 6,1%. Месяц назад она равнялась 7%. Соответствующий показатель для Финляндии по итогам мая составил 5%. Индекс не включает в себя процентные ставки по кредитам.