Не входящие в ОПЕК+ страны могут нарастить нефтедобычу на 1,9 млн баррелей в сутки

Страны, не являющиеся членами ОПЕК+, могут нарастить добычу нефти на 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким мнением поделились представители Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает ТАСС.
Согласно отчету организации, объемы мировой ежесуточной добычи ресурса в текущем году вырастут до значения в 101,3 миллиона баррелей. При этом в 2023 году этот показатель может повыситься до отметки в 102,3 миллиона баррелей в день.
Так, государства, не входящие в ОПЕК+, могут в текущем году увеличить предложение черного золота на 1,9 миллиона баррелей в сутки, а в следующем — на дополнительные 1,2 миллиона баррелей. Лидером по производству нефти при этом останутся США.