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Военный эксперт Насонов назвал ключевую уязвимость американских БМП Bradley

Армия
Военный эксперт Насонов назвал ключевую уязвимость американских БМП Bradley

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США нельзя назвать плохими, однако они имеют существенную уязвимость. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

В комментарии для РИАМО аналитик отметил, что указанные бронемашины во всех случаях не способны выдержать прямое попадание противотанковыми средствами.

«Она средняя по качеству, но в 100% случаев она уничтожается при попадании в любую часть брони из стационарного противотанкового гранатомета, тем более управляемой или неуправляемой ракетой», — заявил Насонов.

Кроме того, сказывается слабая выучка и отсутствие опыта у бойцов ВСУ с управлением БМП Bradley. По словам эксперта, с таким же успехом украинским военным можно выдать космические корабли, результат был бы абсолютно тот же.

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