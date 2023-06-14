«Упустили деталь». Западные ракеты стали легкой добычей для для российских ЗРК

Всего один связанный с российской спецоперацией на Украине нюанс, в том случае, если он получит широкую огласку, может привести к банкротству западных военных заводов.
Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитРоссия» высказал бывший военный летчик из Румынии, военный эксперт Валентин Василеску.
Западная пресса, отметил он, освещая передачу Украине британских ракет класса «воздух – поверхность» Storm Shadow и начало их использования украинскими вооруженными силами, забывает упомянуть о важной детали, которая может оказать колоссальное влияние на дальнейшую судьбу американских и европейских военных концернов.
«Международная пресса упустила из виду деталь, которая могла привести к банкротству западных оборонных концернов», – заявил военный эксперт.
Как напомнил Василеску, российские средства противовоздушной обороны еще 15 мая текущего года перехватили выпущенную ВСУ британскую ракету Storm Shadow, способную преодолевать расстояние до 400 километров. А позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил что в течение месяца российские войска сбили в общей сложности 29 ракет Storm Shadow.
При этом эксперт напомнил, что при производстве ракет Storm Shadow используются радиопоглощающие материалы. Боеприпас имеет прямые формы и углы, а также квадратное продольное сечение – все это призвано обеспечить ему радиолокационную невидимость.
Аналогичный подход используется западными производителями оружия и при создании других ракет, например, американских Raytheon AGM-129 ACM и Joint Strike Missile, а также немецких MBDA Taurus KEPD 350. Кроме того, таким же образом достигается «невидимость» и новой ядерной крылатой ракеты большой дальности Lockheed Martin-Raytheon"AGM-181 Long Range Stand Off Weapon, которую в США еще только разрабатывают для использования стратегическими бомбардировщиками.
«Storm Shadow имеет конструкцию, идентичную западным крылатым ракетам, считающимся невидимыми. Похожие технологии используются в американских самолетах Lockheed F-35, Lockheed F-22, Northrop Grumman B-2, которые также считаются невидимыми», – подчеркивает Василеску.
Тот факт, что российские войска в рамках СВО сбивают ракеты Storm Shadow, доказывает, что западные технологии «невидимости» не защищают их от ракетных батарей ВС РФ, работающих в метрическом и дециметровом диапазонах. А значит и другие западные крылатые ракеты нt будут для российских сил ПВО невидимыми. Это касается и самолетов-невидимок США F-22, F-35, B-2.
«Возникающий в таком случае вопрос: кто еще покупает эти западные ракеты, которые стоят втридорога и являются легкой добычей для российских ракетных комплексов?» – риторически поинтересовался румынские военный эксперт в заключение беседы.
Напомним, 9 июня стало известно, что украинские националисты использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения удара по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонщины.