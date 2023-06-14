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«Упустили деталь». Западные ракеты стали легкой добычей для для российских ЗРК

Армия
«Упустили деталь». Западные ракеты стали легкой добычей для для российских ЗРК

Всего один связанный с российской спецоперацией на Украине нюанс, в том случае, если он получит широкую огласку, может привести к банкротству западных военных заводов.

Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитРоссия» высказал бывший военный летчик из Румынии, военный эксперт Валентин Василеску.

Западная пресса, отметил он, освещая передачу Украине британских ракет класса «воздух – поверхность» Storm Shadow и начало их использования украинскими вооруженными силами, забывает упомянуть о важной детали, которая может оказать колоссальное влияние на дальнейшую судьбу американских и европейских военных концернов.

«Международная пресса упустила из виду деталь, которая могла привести к банкротству западных оборонных концернов», – заявил военный эксперт.

Как напомнил Василеску, российские средства противовоздушной обороны еще 15 мая текущего года перехватили выпущенную ВСУ британскую ракету Storm Shadow, способную преодолевать расстояние до 400 километров. А позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил что в течение месяца российские войска сбили в общей сложности 29 ракет Storm Shadow.

«Упустили деталь». Западные ракеты стали легкой добычей для для российских ЗРК

При этом эксперт напомнил, что при производстве ракет Storm Shadow используются радиопоглощающие материалы. Боеприпас имеет прямые формы и углы, а также квадратное продольное сечение – все это призвано обеспечить ему радиолокационную невидимость.

Аналогичный подход используется западными производителями оружия и при создании других ракет, например, американских Raytheon AGM-129 ACM и Joint Strike Missile, а также немецких MBDA Taurus KEPD 350. Кроме того, таким же образом достигается «невидимость» и новой ядерной крылатой ракеты большой дальности Lockheed Martin-Raytheon"AGM-181 Long Range Stand Off Weapon, которую в США еще только разрабатывают для использования стратегическими бомбардировщиками.

«Storm Shadow имеет конструкцию, идентичную западным крылатым ракетам, считающимся невидимыми. Похожие технологии используются в американских самолетах Lockheed F-35, Lockheed F-22, Northrop Grumman B-2, которые также считаются невидимыми», – подчеркивает Василеску.

Тот факт, что российские войска в рамках СВО сбивают ракеты Storm Shadow, доказывает, что западные технологии «невидимости» не защищают их от ракетных батарей ВС РФ, работающих в метрическом и дециметровом диапазонах. А значит и другие западные крылатые ракеты нt будут для российских сил ПВО невидимыми. Это касается и самолетов-невидимок США F-22, F-35, B-2.

«Упустили деталь». Западные ракеты стали легкой добычей для для российских ЗРК
«Возникающий в таком случае вопрос: кто еще покупает эти западные ракеты, которые стоят втридорога и являются легкой добычей для российских ракетных комплексов?» – риторически поинтересовался румынские военный эксперт в заключение беседы.

Напомним, 9 июня стало известно, что украинские националисты использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения удара по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонщины.

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