«Упустили деталь». Западные ракеты стали легкой добычей для для российских ЗРК

Тот факт, что российские войска в рамках СВО сбивают ракеты Storm Shadow, доказывает, что западные технологии «невидимости» не защищают их от ракетных батарей ВС РФ, работающих в метрическом и дециметровом диапазонах. А значит и другие западные крылатые ракеты нt будут для российских сил ПВО невидимыми. Это касается и самолетов-невидимок США F-22, F-35, B-2.