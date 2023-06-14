Оператор СПГ-терминала в Клайпеде вложит до 2030 года в свои проекты 300 млн евро

Оператор СПГ-терминала в Клайпедском государственном морском порту Литвы Klaipеdos nafta до 2030 года вложит в свои проекты 300 млн евро. Об этом говорится на сайте предприятия.
В силу вступила долгосрочная стратегия деятельности компании, рассчитанная до 2050 года. Согласно документу, до 2030 года на проекты развития понадобится выделить 300 млн евро.
Из этой суммы 45% будет инвестировано в сооружение новой инфраструктуры по перевозке энергоносителей и их хранению.
Большое внимание в соответствующей стратегии уделено зеленому курсу. Целью тут является выход к 2030 году на качество работы, которое стало бы целиком нейтрально по отношению к климату, отметили в Klaipеdos nafta.