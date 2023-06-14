«Государственная дума и президент найдут компромисс»: Пригожин рассказал о предоставлении соцгарантий бойцам ЧВК «Вагнер»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил необходимость предоставления соцгарантий «музыкантам», а также оценил перспективы подписания контракта с Министерством обороны РФ. Заявление главы «оркестра» по этому поводу публикует пресс-служба компании «Конкорд».
«Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК "Вагнер" и мы все пришли ее защищать, то президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу», — отметил Пригожин.
По его словам, когда «вагнеровцы» начали участвовать в спецоперации на Украине, никто не говорил об обязательстве заключать договоры с МО РФ.
«Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет», — подчеркнул глава «оркестра».
Пригожин считает, что есть возможность прийти к решению, которое устроит обе стороны.
«Я думаю, что Государственная дума и президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Обычно статус участника боевых действий получает тот, кто покинул зону спецоперации или ранен. Либо он погибает, и статус получает уже его семья.
«У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем», — высказался Пригожин.
По мнению главы ЧВК «Вагнер», Минобороны — важный госорган, однако если ведомство приватизировано группой частных лиц, «оркестр» не обязан участвовать «в этом преступлении».
Евгений Пригожин ранее уже заявлял, что ЧВК «Вагнер» не намерена подписывать контракты с МО РФ. Так он прокомментировал указ, изданный министром обороны Сергеем Шойгу.