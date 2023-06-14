Путин обсудил с президентом Мали Гойтой торгово-экономическое сотрудничество

Беседа по телефону состоялась между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Мали Ассими Гойтой. Такой информацией поделилась администрация российского лидера.
Согласно поступившим данным, в ходе разговора политики поговорили о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической отрасли. Также они обсудили отправку в Мали топлива и сельхоз продукции.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-малийских отношений», — говорится на сайте Кремля.
Гойта выразил благодарность Путину за то, что Москва предоставляет Бамако гуманитарную помощь и поддерживает в борьбе с террористическими группировками.