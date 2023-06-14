Сосновский одним аргументом разрушил версию ФРГ о подготовке Залужным атаки на «СП»

Известный политолог Александр Сосновский одним аргументом разрушил версию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный якобы лично готовил операцию по диверсии на газопроводах системы «Северный поток». По его мнению, такое предположение «разбивается простым техническим казусом».
«Дело в том, что для погружения на глубины свыше 20-40 метров, требуется специальная дыхательная смесь. Получить баллоны с такой смесью нельзя в магазине Lidl, нельзя купить в интернете. И самому приготовить такую смесь без спецоборудования, невозможно», — констатировал эксперт в Telegram-канале.
Иными словами, причастные к взрывам на «СП» и «СП-2» должны были сначала приобрести дыхательную смесь, а после этого собственноручно зарядить ее в баллоны, добавил политолог. В общей сложности диверсантам понадобилось порядка 20 сосудов. Однако загвоздка в том, что любая покупка такого вещества в магазинах или на станциях по погружению обязательно регистрируется, а сами продавцы ведут строгую отчетность.
«Это значит, “птенцы Залужного” должны были обязательно оставить свои следы в Германии или в Польше! Таких следов нет и это наголову разбивает версию о простом украинском диверсанте. Нет, украинцы могли участвовать! Но только в составе плана одной из стран, которые могли все обеспечить и прикрыть», — резюмировал эксперт.
Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что подрыв «Северных потоков» якобы совершила группа из шести спецназовцев, которые подчинялись непосредственно Залужному. Украинцы должны были подплыть на арендованной яхте до места предполагаемого взрыва, спуститься к трубопроводу на глубину около 80 метров и установить взрывчатку.
Директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич убежден, что на Западе только и ждут удобного момента, чтобы возложить ответственность за подрыв «СП» и «СП-2» на Украину. По его мнению, США и их союзники объявят виновного в инциденте после завершения СВО. Подробнее читайте в нашей статье.