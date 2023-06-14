Сосновский одним аргументом разрушил версию ФРГ о подготовке Залужным атаки на «СП»

Иными словами, причастные к взрывам на «СП» и «СП-2» должны были сначала приобрести дыхательную смесь, а после этого собственноручно зарядить ее в баллоны, добавил политолог. В общей сложности диверсантам понадобилось порядка 20 сосудов. Однако загвоздка в том, что любая покупка такого вещества в магазинах или на станциях по погружению обязательно регистрируется, а сами продавцы ведут строгую отчетность.