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Рогов сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Запорожской области

Армия
Рогов сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Запорожской области

Российские войска на одном из участков линии соприкосновения в Запорожской области отразили новую попытку атаки ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, утром противник попытался прорвать линию обороны при помощи танка и пехоты. Подразделения ВС РФ отбили нападение, пишет РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку на Запорожском направлении. Он предположил, что противник может снова попытаться развернуть наступление после того, как улучшатся погодные условия.

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