Как сообщили британские СМИ, Евросоюз и Лондон горячо спорят из-за денег российского предпринимателя Романа Абрамовича — суммы в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, «зависших» после продажи футбольного клуба «Челси». Как сообщил «Политике Сегодня» политолог и экономист Александр Дудчак, обе стороны делают вид, что хотят направить их на нужды Украины, но до Киева эти деньги, скорее всего, не дойдут.
Средства от продажи британского футбольного клуба «Челси» остаются в «подвешенном состоянии», поскольку Евросоюз и Британия не могут договориться, как их целесообразнее потратить. По данным журналистов, Брюссель настаивает, чтобы 2,3 миллиарда фунтов пошли на финансирование работ по «долгосрочному восстановлению» Украины.
В Лондоне же считают, что эти средства необходимо направить на «помощь пострадавшим от конфликта». Сам экс-владелец «Челси» Абрамович, когда продавал клуб, договорился с британскими властями о том, что деньги пойдут на помощь «всем жертвам конфликта на Украине».
По данным источников The Telegraph в Брюсселе, «Украина должна как можно быстрее ощутить выгоду от этих денег, особенно с учетом недавнего разрушения Каховской плотины». При этом неясно, нужно ли будет согласовывать цели финансирования с российским бизнесменом. Напомним, Абрамович под давлением властей Британии решил продать «Челси» вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» политолог и экономист, ведущий сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, британцы, сохранившие колониальное мышление, вряд ли позволят себе отдать такие огромные деньги Киеву.
«Когда вообще такое было, чтобы британцы расставались с деньгами, если можно с ними вообще не расставаться? В Лондоне всегда могут объяснить Киеву — мол, "мы вам же сделали лучше, мы потратили эти деньги на содержание ваших же беженцев в Британии". Или, еще лучше — на некую "помощь Украине". То есть, они эти огромные деньги в любом случае спишут, скажем, на содержание своего военно-промышленного комплекса. Например, закажут еще несколько партий танковых снарядов с обедненным ураном. Зачем им эти деньги отдавать Киеву? Я рассматриваю такой вариант, как крайне маловероятный» — указал Дудчак.
По словам политолога, непонятно, на что надеялись власти Украины, когда говорили о необходимости передаче ей «русских денег», конфискованных в Европе.
«Уверен, что британцы потратят эти 2,3 миллиарда фунтов только так, как сами посчитают нужным. Это вполне логично, и вполне в духе Британии, — пояснил Дудчак. — В Европе вообще мастерски умеют делить чужие деньги. Тем более, если это деньги, отнятые под политическим предлогом у российского олигарха. Как ни пытался Роман Абрамович понравиться английской элите, у него в итоге ничего не вышло».
В целом, это история о том, как поступают с теми, «кто продает Родину и пытается понравиться ее врагам», продолжил он.
«В результате — ни родины, ни сочувствия от врагов. Конечно, наши олигархи, в свое время заселявшие "Лондонград", в какой-то момент могли получить от британцев "бочку варенья и мешок печенья". Но, как только необходимость в них отпала, с ними тут же перестали считаться. С точки зрения британцев, это вполне прагматичный подход» — сообщил Александр Дудчак.
Напомним, в марте 2023 года Еврокомиссия, Всемирный банк и ООН оценили стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов. При этом в ЕК заявили, что в 2023 году Киеву потребуется 14 млрд долларов для восстановления критически важной инфраструктуры, а также для поддержки государственного и частного сектора.
Ранее, в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский оценивал восстановление страны после конфликта почти втрое дороже — в триллион долларов. Он предлагал западным странам и компаниям «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями Украины для их восстановления. Желающих подхватить эту инициативу пока не нашлось.