«Прагматичный подход». ЕС и Британия решают, на что потратить деньги Абрамовича

По данным источников The Telegraph в Брюсселе, «Украина должна как можно быстрее ощутить выгоду от этих денег, особенно с учетом недавнего разрушения Каховской плотины». При этом неясно, нужно ли будет согласовывать цели финансирования с российским бизнесменом. Напомним, Абрамович под давлением властей Британии решил продать «Челси» вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза.