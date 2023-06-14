Депутата Госдумы Делимханова ранили в зоне СВО

Депутат Государственной думы Адам Делимханов получил ранение, находясь в зоне СВО. Об этом информирует телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.
В ряде украинских Telegram-каналов появилась информация о гибели политика в Запорожской области. Госдума опровергла эти сведения.
«Как утверждают в пресс-службе нижней палаты, парламентарий был ранен», — передает «Звезда».
Ранее Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Министерством обороны РФ и членами Росгвардии.