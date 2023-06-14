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МИД Венгрии исключил эскалацию на Украине при президентстве Трампа после выборов 2020 года

Политика
МИД Венгрии исключил эскалацию на Украине при президентстве Трампа после выборов 2020 года

Украинский кризис не разгорелся бы, если бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на выборах главы государства в 2020 году. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что возвращение Трампа на пост американского лидера станет «надеждой на мирное будущее». Стоит отметить, что политик уже объявил о планах принять участие в президентской гонке в 2024 году.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, уголовные преследования в отношении Дональда Трампа в США связаны с его нежеланием выходить в открытую конфронтацию с Россией.

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