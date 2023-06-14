Полторы тысячи заложников: как развивалась трагедия в Буденновске летом 1995-го года

Порядка 195 вооруженных мужчин сначала ворвались в местное отделение милиции. В результате схватки погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на отпор, преступники проникли в медицинское учреждение, взяв в заложники приблизительно полторы тысячи человек. В первый же день более ста жителей города были убиты, среди них женщины, дети и студенты.