Полторы тысячи заложников: как развивалась трагедия в Буденновске летом 1995-го года

Летом, 14 июня 1995 года, в России произошел один из самых кровавых терактов в истории государства. Отряд чеченских боевиков по указанию политического деятеля республики Джохара Дудаева захватил больницу в Буденновске и удерживал ее на протяжении пяти дней. Редакция Федерального агентства новостей рассказала подробности трагедии почти тридцатилетней давности.
Порядка 195 вооруженных мужчин сначала ворвались в местное отделение милиции. В результате схватки погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на отпор, преступники проникли в медицинское учреждение, взяв в заложники приблизительно полторы тысячи человек. В первый же день более ста жителей города были убиты, среди них женщины, дети и студенты.
Спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» сделали несколько попыток взять здание штурмом, но из-за риска для жизни людей от активных действий пришлось отказаться. Позднее командир Шамиль Басаев, под чьим руководством происходили бесчинства, вступил в переговоры с премьер-министром России Виктором Черномырдиным, который был вынужден согласиться на требования радикалов.
В результате террористы получили три автобуса «Икарус» и продукты питания, однако своих обещаний не сдержали. Они покинули Буденновск, прикрываясь «живым щитом» из 123 добровольцев, лишь ночью 19 июня, оставив после себя множество жертв.
Боевики удерживали заложников пять дней, требуя вывода российских войск из Чечни. За это время были убиты 129 граждан, среди них 17 военнослужащих. Еще 415 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.