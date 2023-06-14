Река Мзымта в Сочи вышла из берегов после ливневых дождей

После ливневых дождей в Сочи из берегов вышла река Мзымта. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Из-за повышения уровня воды в реке в Сочи размыто два автомобильных моста. Кроме того, сообщается о повреждениях газопровода.
Неблагоприятные погодные условия наблюдались в ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском, Кавказском районах и городе Сочи Краснодарского края. На сегодняшний день осадки прекратились.
Сотрудники МЧС ведут работы по откачке воды. Населению оказывается вся необходимая помощь.