«Серьезный подтекст». Вассерман назвал самый большой кошмар для американцев

А самым страшным кошмаром для Вашингтона является теоретическая возможность того, что китайские производители развернутся от сотрудничества с американскими разработчиками к сотрудничеству с европейцами. Именно чтобы не допустить подобного разворота американцы сразу после того, как они начали переводить производство из США в Китай и страны Юго-Восточной Азии, принялись пытаться так или иначе экономически ослабить Евросоюз.