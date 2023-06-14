«Серьезный подтекст». Вассерман назвал самый большой кошмар для американцев

Соединенные Штаты, призывая своих союзников принимать участие в «сдерживании России», имеют в виду на самом деле совсем другую цель – сдерживание Евросоюза. Потому что между такими явлениями как украинский кризис, растущее влияние Китая и экономическая конкуренция между США и ЕС существует тесная связь.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал депутат Государственной думы, известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман.
По словам эксперта, американцы считают своим главным экономическим конкурентом вовсе не Россию, а Евросоюз, и именно его развитие пытаются сдерживать, хотя на словах декларируют совсем другие цели.
«Нынешний политический кризис имеет серьезный подтекст... А именно, что для Соединенных Государств Америки [США] главный экономический конкурент – Европейский союз. Не потому, что он перекрывается с Соединенными Государствами на многих направлениях производства, а потому что он перекрывается на многих направлениях разработок», – объяснил эксперт.
А самым страшным кошмаром для Вашингтона является теоретическая возможность того, что китайские производители развернутся от сотрудничества с американскими разработчиками к сотрудничеству с европейцами. Именно чтобы не допустить подобного разворота американцы сразу после того, как они начали переводить производство из США в Китай и страны Юго-Восточной Азии, принялись пытаться так или иначе экономически ослабить Евросоюз.
«И вот сейчас сбылась самая заветная американская мечта – Европейский союз отрезан от дешевой энергии», – добавил Вассерман.
При этом собеседник Анатолия Вассермана в радиоэфире президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов напомнил, что в производственном союзе США и КНР Китаю была отведена роль бесправной и полностью подчиненной американцам фабрики. Теперь же, когда этот союз разрушается, американцы пытаются справиться с двумя проблемами – не допустить сближения Китая с Евросоюзом и не дать Китаю уйти в самостоятельное плавание на мировой производственной арене.