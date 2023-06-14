Оппозиционер Батрынча оценил блага Молдавии от членства в СНГ

Членство в СНГ дает Молдавии явные преимущества. Таким мнением поделился вице-спикер парламента страны от оппозиции Влад Батрынча.
Политик отметил, что членство в содружестве не обязывает Кишинев к чему-либо. Также он указал на рост экспорта в Казахстан, Армению, Азербайджан и Беларусь.
«А рынок Российской Федерации по сей день интересен молдавской стороне своей доступностью», — подчеркнул Батрынча в эфире телеканала Exclusiv TV.
Молдавия в мае вышла из двух соглашений с СНГ. Договоры касаются обмена информацией по охране границ членов содружества, а также поставок товаров между организациями стран-участниц.