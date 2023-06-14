Путин указом назначил Евдокимова на пост посла России в Азербайджане

Российский лидер Владимир Путин указом назначил Михаила Евдокимова на пост руководителя дипломатической миссии Москвы в Баку. Такой документ был обнародован на официальном интернет-ресурсе правовой информации 14 июня.
Согласно размещенным в Сети данным, другим указом глава государства освободил Михаила Бочарникова с должности посла России в Азербайджане.
«Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Азербайджанской Республике», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что Баку и Ереван в настоящий момент находятся на пороге мира. Такими выводами поделился руководитель азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.