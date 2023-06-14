Шмыгаль и Моравецкий обсудили дальнейшие поставки военной техники Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со своим польским коллегой Матеушем Моравецким дальнейшее сотрудничество по поставкаv военной техники ВСУ.
По имеющейся информации, в ходе переговоров также поднималась тема обучения украинских военнослужащих. Отмечается, что стороны скоординировали подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне.
«Рассчитываем по ее итогам на новые договоренности и конкретные проекты», — сообщил Шмыгаль.
Ранее стало известно, что США включили в новый пакет военной помощи Украине 15 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.