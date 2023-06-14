Глава ФЗНИН Мельников попросил ЮНЕСКО защитить русские памятники в Латвии и других странах Европы

Правозащитник призывает ЮНЕСКО поднять вопрос о сохранении русских памятников в странах Восточной Европы на следующем заседании организации. Кроме того, он попросил провести проверку по признакам дискриминации, расизма и русофобии. Мельников напомнил, что в ноябре 1972 года члены ООН подписали конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследий, согласившись чтить и хранить памятники и различные захоронения, передает Федеральное агентство новостей.