Китайское руководство не собирается предпринимать меры по излечению симптомов кошмара «по-киевски». Такую неприятную для Украины и всего западного мира правду обнажил глава дипмиссии Пекина в Москве Чжан Ханьхуэй.
Как рассказал посол в ходе общения с журналистами РИА Новости, в конфликте, который разразился на территории Украины, существует огромное количество исторических предпосылок. Кризис развернулся не просто так, а именно из-за ряда причин.
В частности, этому предшествовали серьезные разногласия, которые есть в области управления европейской безопасности. Однако «исцеляющего лекарства» для недуга Европы и Украины в настоящий момент нет, приводят слова Чжан Ханьхуэя корреспонденты «Аргументов и Фактов».
«Невозможно лечить только симптомы, не обращая внимания на причины болезни. Необходимо смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения», — сказал он.
Ранее Пекин призвал Белый дом перестать вмешиваться во внутренние дела КНР. Об этом заявил руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган.