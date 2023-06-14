В Томске умер студент, которому поздно вызвали скорую из-за глушилок на экзамене

В Томске студенту Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) стало плохо на экзамене — на следующий день он скончался в больнице. Однокурсники утверждают, что ему не смогли вовремя вызвать скорую помощь из-за «глушилок», передает издание «Сибирь. Реалии» (признано иностранным агентом).
По словам очевидцев, учащийся третьего курса лечебного факультета Артем Лазарев потерял сознание на экзамене по фармакологии, который проводился в субботу, 10 июня. Оперативно вызвать скорую не удалось — в университете якобы глушили связь, чтобы студенты не могли списать на тестировании.
Лазарев скончался в больнице на следующий день — как уверяют сокурсники, у него произошла остановка сердца. По их словам, он был отличником и незадолго до экзамена все время «сидел в учебке и пил энергетики», при этом проблем со здоровьем не испытывал.
Смерть студента подтвердил и ректор университета Евгений Куликов, который в то же время фактически опроверг информацию о том, что скорую помощь не удалось вызвать вовремя. Он заверил, что обстановка на экзамене была спокойная, все учащиеся к нему были готовы и получили только отличные оценки.
«Внезапно один из студентов потерял сознание. Тут же незамедлительно была вызвана скорая помощь. На станцию скорой помощи вызов поступил в 09:57 с поводом "без сознания", в 10:03 бригада врачей была на месте вызова и приступила к оказанию медпомощи. В 10:04 на вызов была направлена специализированная реанимационная бригада. В 10:15 она была на месте вызова», — написал Куликов в Telegram.
Ректор СибГМУ добавил, что после реанимационных мероприятий Лазарева доставили в НИИ кардиологии ТНИМЦ, где он умер 11 июня. Точная причина смерти студента пока не сообщается. По факту произошедшего в Департаменте науки и высшего образования Томской области проводят проверку.
«Это трагедия для всего университета. <…> Мы искренне скорбим и выражаем соболезнования близким Артема. Университет встретил и разместил родителей и оказывает всю необходимую помощь», — заверил Куликов.
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