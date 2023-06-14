Посол России Борисенко сообщил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Египетское руководство подало заявку на присоединение к составу БРИКС. Такими сведениями поделился глава российской дипломатической миссии в Каире Георгий Борисенко.
Напомним, что в настоящий момент постоянными членами Группы являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Однако теперь к этим странам может присоединиться Египет. Соответствующие данные Борисенко озвучил 14 июня.
Ранее посол Москвы в Каире уже сообщал, что РФ положительно относится к планам египетского руководства вступить в БРИКС. По его словам, Кремль будет рад такому развитию событий.