Financial Times: главы Африки хотят надавить на Путина и Зеленского по Украине

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био рассказал, что главы Африки хотят оказать влияние на российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского для скорейшего урегулирования конфликта. Об этом информирует газета Financial Times.
Африканские страны планируют направить мирные делегации в Россию и на Украину для обсуждения мирных переговоров.
«Мы ищем способ оказать давление на президента Путина и всех заинтересованных лиц», — цитирует Маада Био Financial Times.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию африканских стран для обсуждения мирных инициатив.