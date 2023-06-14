Захарова: Парижу следует назвать цель участия Макрона в саммите БРИКС

Елисейскому дворцу нужно объяснить решение президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в саммите БРИКС. Такой призыв озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik дипломат допустила, что европейский лидер мог попроситься на мероприятие лишь по двум причинам. Речь идет либо о попытке сотрудничать, либо о цели обмануть, считает она.
«Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь — вот это они пусть сами и расскажут», — уверена Захарова.
Ранее о ситуации высказался публицист Дмитрий Косырев. По мнению обозревателя, Макрон захотел запрыгнуть в последний вагон перспективного международного объединения.