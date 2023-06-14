В МЧС сообщили о спасении более 2,2 тысячи человек после ЧП на Каховской ГЭС

Спасатели помогли более чем 2,2 тыс. человек, которые не могли самостоятельно покинуть зону ЧП в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 200 из спасенных являются детьми.
Помимо людей, сотрудники МЧС продолжают доставлять на сушу уцелевших домашних животных.
«Из резервов спасательного ведомства и складов Росрезерва уже доставлено порядка 90 тонн продуктов питания и более 123 тонн бутилированной воды, различное оборудование для устранения последствий ЧС», — отмечается в сообщении МЧС.
Спасатели уточнили, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. Дома в Новокаховском городском округе полностью освобождены от воды. Специалисты МЧС и Минобороны РФ проводят дезинфекционные работы, откачивают воду и убирают мусор.